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Известный боец лечится от алкогольной зависимости

Известный боец лечится от алкогольной зависимости

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал о пребывании российского бойца в реабилитационном центре.

«Центр, в котором он сейчас находится, является узкопрофильным и нацелен как раз на то, чтобы пациенты не могли выпивать. К счастью, там я не увидел у него потребности в приёме алкоголя. Напротив, он полностью увлечён своей реабилитацией, выздоровлением. Дай бог, чтобы всё так продолжалось и дальше.

Я записал интервью с Сашей, а также с представителями центра. Они сказали, что самое сложное в процессе выхода из данного состояния — первые 30—40 дней. Этот срок всегда получается крайне непростым для человека, проходящего реабилитацию. Но в Ингушетии все заверили, что Александр преодолел данный путь достаточно легко. А сейчас с ним вообще нет никаких проблем. Емельяненко верен себе: он не пьёт, полон амбиций и готов драться с кем угодно по любым правилам», — заявил менеджер в интервью RT.

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