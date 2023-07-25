Коротченко: После армянской оккупации вся Шуша была практически полностью разрушена (фото)

123 Просмотров

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в соцсети «Фейсбук» высказался о восстановительных работах в Шуше.

«В культурной столице Азербайджана Шуше идут масштабные реставрационные работы с целью восстановления исторического облика города», – заявил эксперт.



«После 30-летней армянской оккупации вся Шуша была практически полностью разрушена.

Историческое ядро города (см. фото) выглядит ужасающе – азербайджанских реставраторов и строителей впереди ждут годы упорного труда, однако все настроены оптимистично и город будет полностью возрожден», – добавил он.

