Лавров анонсировал встречу лидеров Азербайджана, России и Армении

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Планируется провести очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении в этом году.

С данным заявлением выступил сегодня глава МИД России Сергей Лавров по итогам трёхсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Москве.

«Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении», – отметил министр.

Лавров сказал, что есть договоренность о проведении работы по возобновлению диалога по второй «дорожке» между представителями гражданского общества, экспертами-политологами.

«Также надеемся (предложили это сегодня), начать трехсторонний диалог по линии парламентариев. Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится.

Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений»,- отметил он.