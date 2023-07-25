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Гасанов встретился со своим турецким коллегой (фото)

Гасанов встретился со своим турецким коллегой (фото)

В рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле состоялась встреча с участием министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковника Али Нагиева и министра национальной обороны Турецкой Республики господина Яшара Гюлера. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана

На встрече были обсуждены текущее состояние двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской и других областях, а также перспективы развития деятельности в этом направлении.

В заключение состоялось взаимное вручение подарков.

Гасанов встретился со своим турецким коллегой (фото) Гасанов встретился со своим турецким коллегой (фото)

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