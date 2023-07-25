США выделили очередной пакет военной помощи Украине на $400 млн

Соединенные Штаты Америки выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдет разнообразное вооружение – от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В новый пакет военной помощи для Украины вошли:
дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
зенитные комплексы Stinger;
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
120-мм и 60-мм минометные снаряды;
32 бронетранспортера Stryker;
ракеты с оптическим наведением (TOW);
Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
БПЛА Black Hornet;
авиационные ракеты Hydra-70;
тактические аэронавигационные системы;
боеприпасы для расчистки препятствий;
более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты;
приборы ночного видения и тепловизионные системы;
запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», – отмечают в Пентагоне.