ГПС Азербайджана: Армения планирует провокацию у ППП «Лачин»

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Согласно полученной информации, 26 июля со стороны Армении, путем организации скопления различных транспортных средств у въезда на пункт пропуска через государственную границу «Лачин» с противоположной стороны, демонстративно планируется очередной провокационный акт.

Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы Азербайджана.

«Призываем армянскую сторону воздержаться от подобных действий, преследующих цель провокации и служащих обострению ситуации.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за возможные провокационные действия целиком и полностью ляжет на армянскую сторону», – заявляет ведомство.