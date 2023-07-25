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Западные азербайджанцы осудили оправдание Пашиняном этнической чистки, совершенной армянами

Западные азербайджанцы осудили оправдание Пашиняном этнической чистки, совершенной армянами

Попытка оправдания Николом Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема.

С данным заявлением выступила Община Западного Азербайджана в ответ на высказывания премьер-министра Армении.

«На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о рассмотрении вопроса возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках Брюссельского мирного процесса. Он продемонстрировал подход к проблеме прав человека, основанный на дискриминации по этническому признаку и, следовательно, нарушающий территориальную целостность Азербайджана. Премьер-министр Пашинян заявил, что вопрос о правах азербайджанцев, изгнанных из Армении, нельзя сравнивать с вопросом о правах армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Отметим, что обеспечение права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев является обязательством правительства Армении. Отстаивание правительством Армении прав проживающих в Азербайджане армян в то время как Армения изгнала всех проживающих в этой стране азербайджанцев, является проявлением лицемерия и территориальной претензии, прикрытой невежеством», – говорится в заявлении организации.

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