Баку и Анкара обсудили перспективы военно-технического сотрудничества (фото)

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25 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии открытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности «IDEF-23» в Стамбуле. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Руководящий состав министерства ознакомился с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стендах компаний ASELSAN, Roketsan, DEARSAN и др.

В рамках визита состоялась встреча генерал-полковника Закира Гасанова с министром технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром.

На встрече были обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, а также состоялся подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.