Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян |
В России готовятся к масштабной войне (видео) |
Пашинян заявил о готовности Армении подписать с Азербайджаном соглашение о мире |
Баку предостерег от злоупотребления гуманитарным мандатом МККК |
Байрамов указал на высокий уровень динамики переговоров между Баку и Ереваном |
Байрамов, Лавров и Мирзоян сели за стол переговоров (видео) |
Пашинян процитировал Путина: Карабах – это Азербайджан |
Новым главой МИД Китая стал Ван И |
Сенсация: МККК призвал армянских политиков согласиться на транзит через Агдам |
Главное Политика

Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян

Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян

Готовится ряд дополнительных документов на рассмотрение лидеров Азербайджана, России и Армении.

С данным заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

«Хотим использовать сегодняшнюю встречу для решения одного из самых важных вопросов нашего региона, имею ввиду долгосрочную стабилизацию на Южном Кавказе. Убеждены, что кратчайший путь к этому – выполнение всех положений имеющихся трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Готовится ряд дополнительных документов на рассмотрение наших лидеров», – отметил министр.

Говоря о реализации договоренностей на высшем уровне по заключению мирного договора между Баку и Ереваном, Лавров сказал, что Россия готова этому всячески содействовать, в том числе предоставить площадку для его подписания.

«Ценим, что наши азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Это один из центральных вопросов», – заявил Лавров.

Теги:
Из этой рубрики
Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян
Политика

Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян

2023/07/25, 19:12
Пашинян заявил о готовности Армении подписать с Азербайджаном соглашение о мире
Политика

Пашинян заявил о готовности Армении подписать с Азербайджаном соглашение о мире

2023/07/25, 18:36
Мирзоян утверждает о "конструктивном настрое" на диалог с Азербайджаном
Политика

Мирзоян утверждает о «конструктивном настрое» на диалог с Азербайджаном

2023/07/25, 18:23
Баку предостерег от злоупотребления гуманитарным мандатом МККК
Политика

Баку предостерег от злоупотребления гуманитарным мандатом МККК

2023/07/25, 18:19
Байрамов указал на высокий уровень динамики переговоров между Баку и Ереваном
Политика

Байрамов указал на высокий уровень динамики переговоров между Баку и Ереваном

2023/07/25, 18:14
Лавров: Россия заинтересована в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политика

Лавров: Россия заинтересована в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе

2023/07/25, 18:09
Байрамов, Лавров и Мирзоян сели за стол переговоров (видео)
Политика

Байрамов, Лавров и Мирзоян сели за стол переговоров (видео)

2023/07/25, 18:02
Байрамов и Лавров встретились в Москве
Политика

Байрамов и Лавров встретились в Москве

2023/07/25, 16:59
Пашинян: Активность РФ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений спала
Политика

Пашинян: Активность РФ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений спала

2023/07/25, 16:43