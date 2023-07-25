Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян

188 Просмотров

Готовится ряд дополнительных документов на рассмотрение лидеров Азербайджана, России и Армении.

С данным заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

«Хотим использовать сегодняшнюю встречу для решения одного из самых важных вопросов нашего региона, имею ввиду долгосрочную стабилизацию на Южном Кавказе. Убеждены, что кратчайший путь к этому – выполнение всех положений имеющихся трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Готовится ряд дополнительных документов на рассмотрение наших лидеров», – отметил министр.

Говоря о реализации договоренностей на высшем уровне по заключению мирного договора между Баку и Ереваном, Лавров сказал, что Россия готова этому всячески содействовать, в том числе предоставить площадку для его подписания.

«Ценим, что наши азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Это один из центральных вопросов», – заявил Лавров.