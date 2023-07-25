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Пассажирооборот аэропорта Гейдар Алиев возрос в полтора раза

Пассажирооборот аэропорта Гейдар Алиев возрос в полтора раза

В январе-июне текущего года общий пассажирооборот Международного аэропорта Гейдар Алиев увеличился в 1,5 раза и составил более 2 млн 464 тыс. человек. Данную информацию приводит пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно данным, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1 млн 634 тыс. человек.

49,82% пассажиров были перевезены международными авиаперевозчиками. За отчетный период иностранные авиакомпании перевезли более 1 млн 236 тыс. пассажиров, что на 34% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) перевезли из аэропорта Баку более 1 млн 227 тыс. пассажиров.

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