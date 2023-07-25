Баку предостерег от злоупотребления гуманитарным мандатом МККК

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Нельзя злоупотреблять гуманитарным мандатом Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в связи с заявлением Международного Комитета Красного Креста от 25 июля относительно гуманитарной ситуации в регионе и деятельности МККК.

«Мы приняли к сведению заявление Международного комитета Красного Креста от 25 июля в связи с гуманитарной ситуацией в регионе и деятельностью МККК.

Как известно, обстрел ППП «Лачин» 15 июня 2023 года, усилия водителей армянского происхождения в июле доставить в Азербайджан контрабандную продукцию на транспортных средствах, принадлежащих МККК, были расценены как очередная незаконная деятельность армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также создание препятствий на пограничном пункте пропуска, с нашей стороны было потребовано прекращение подобных подрывных действий.

Наряду с пресечением попыток незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, азербайджанская сторона продолжила важное сотрудничество с МККК. После проведенных азербайджанской стороной переговоров с МККК, соблюдая необходимые правила, были созданы условия для продолжения пересечения армянскими жителями Карабаха пограничного пункта с медицинскими целями на транспортных средствах, принадлежащих МККК, и в течение дня десятки армянских жителей Карабаха пересекли пограничный пункт в обоих направлениях.

Для перевозки и доставки большего количества лекарственных препаратов и грузов, Азербайджаном была предложена помощь с использованием дороги Агдам-Ханкенди. Но, к сожалению, армянская сторона настойчиво отказывается от этой дороги.

Наряду с этим, несмотря на то, что было достигнуто согласие на выезд врача МККК на эту территорию с целью дальнейшего облегчения проезда армянских жителей Карабаха через ППП «Лачин» в медицинских целях, вызывает сожаление, что в этом было отказано.

Противодействие армянской стороны предпринятым Азербайджаном шагам и намерениям поддержки, в том числе, как отмечено в заявлении МККК, предложениям использовать дорогу Агдам-Ханкенди и другие альтернативные пути, еще раз доказывает, что заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе являются инструментом политических манипуляций и давления.

Важно соблюдать гуманитарный мандат Международного Комитета Красного Креста (МККК) и не злоупотреблять им в политических целях», – говорится в комментарии МИД Азербайджана.