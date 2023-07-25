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Пашинян: Активность РФ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений спала

Пашинян: Активность РФ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений спала

Переговорная активность России в рамках армяно-азербайджанского процесса снизилась в связи с событиями в Украине, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, передает «Спутник Армения».

В этом контексте армянский премьер обратил внимание на то, что в последнее время встречи на западных площадках превалируют. Кроме того за последнее время он провел множество телефонных разговоров с Госсекретарем США.

«Я говорил и повторяю, что высоко оцениваю усилия США, потому что они в реальности прилагают большие усилия для того, чтобы мирный договор стал реальностью», – отметил Пашинян.

Но это, по его словам, не связано с желанием оттеснить Россию или Запад от процесса, а происходит «по объективным причинам».

«Понятно, сейчас они не могут потратить всю ту энергию и время, которое, предположительно, потратили бы в других условиях, на решение этого вопроса», – отметил Пашинян.

С другой стороны, переговоры нужны Армении, и она стремится зафиксировать результат, добавил он. Пашинян также обратил внимание на то, что в подходах Запада и России по армяно-азербайджанским переговорам заметна постепенная гармонизация.

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