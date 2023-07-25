Мэтью Расселл Ли раскрыл мошенническую схему распила средств в ЮНЕСКО, за которой стоит Одри Азуле

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Известный своими финансовыми расследованиями американский юрист и публицист Мэтью Расселл Ли в издании Inner City Press опубликовал статью о коррумпированной системе ООН и о том, как эта организация под руководством Антониу Гутерриша разваливается из-за коррупции и мошенничества. Кроме того, он написал о серьезных злоупотреблениях со стороны генерального директора учреждения ООН – ЮНЕСКО Одри Азуле.

Вчера Minval.az опубликовал заметку о двойных стандартах, демонстрируемых ЮНЕСКО в отношении стран-агрессоров в вопросах оценки их действий. Сегодня для подтверждения моральной нечистоплотности Одри Азуле, третий год отказывающейся направить миссию ЮНЕСКО в Карабах, где Армения разрушила все историческое и культурное наследие Азербайджана, но выразившей сиюминутную готовность посетить Одессу, чтобы оценить масштаб повреждений объектов культурного наследия, мы приводим выдержки из статьи Мэтью Ли.

Inner City Press уже писало о преступном соучастии государств-членов ООН, в частности о странах Европейского Союза и странах Северной Европы, которые читая всему миру лекции о важности борьбы с коррупцией, приложили руку к банкротству ЮНЕСКО, а также о том, как Одри Азуле продвигала и защищала интересы этой группы, о чем свидетельствует приоритет, отдаваемый европейцам при назначении директоров и старших менеджеров Агентства за последние два года.

Для справки: Устав ЮНЕСКО предусматривает, что «при условии первостепенного внимания к обеспечению высочайших стандартов добросовестности, эффективности и технической компетентности назначение сотрудников должно производиться на по возможности широкой географической основе». В 1960 году, после увеличения числа африканских, арабских и азиатских членов, руководящие органы ЮНЕСКО приняли формальные критерии распределения постов между всеми государствами-членами, чтобы обеспечить выделение большего количества постов развивающимся странам. Статистические данные о распределении должностей среди специалистов содержатся в документах ЮНЕСКО «О географическом распределении персонала» от 1976 года.

Однако при Одри Азуле большинство руководящих постов досталось европейцам. Последние статданные являются вопиющими по жесткости представления фактов. В действительности, несмотря на все попытки скрыть правду в поддельных документах, кадровых стратегиях и презентациях в формате Power Point, подготовленных для государств-членов на каждой сессии Исполнительного совета, правда такова: за последние два года мадам Азуле назначила 12 и более директоров из Группы I (Европа); одного из группы II (Восточная Европа, но все же Европейский Союз, поскольку он достался гражданину Польши); троих директоров из Группы III (Латинская Америка и Карибский бассейн); троих из группы IV (Азиатско-Тихоокеанский регион); троих их африканской группы V, которая якобы является одним из двух главных приоритетов ЮНЕСКО; и только двое назначены от всей арабской группы, египтянин и тунисец.

С учетом предстоящих двух назначений — должность директора HRM, который должен отправиться в Нидерланды, и еще один директор отправится во Францию, чтобы заменить недавно уволенного Николаса Кассианидиса, в общей сложности для группы I назначено 15 директоров (наибольшая доля приходится на страны ЕС, включая Польшу). Очевидно, что вся власть в этой организации принадлежит группе I.

«У нового посла США в ЮНЕСКО – Эрики Баркс-Рагглс, назначенной 14 июля, может возникнуть проблема. «Иннер Сити Пресс» стало известно, что Одри Азуле решила вернуть в парижскую штаб-квартиру известного афериста, о котором указанное издание писало еще более трех лет назад. Письмом от 29 июня бывший директор финансового департамента ЮНЕСКО Нутан Возенкрофт был переведен в Париж из Канады, куда его сослали после крупного финансового скандала.

В 2019 году Inner City Press писало о результатах внутреннего аудита ЮНЕСКО, которые показали, что за последние несколько лет организация потратила более двух миллионов долларов налогоплательщиков на интеграцию двух основных систем управления, программной (SISTER) и финансовой (FABS), без каких-либо результатов и прогресса. Внутренние же источники в финансовом управлении указали, что большая часть денег налогоплательщиков оказалась в карманах ИТ-компаний, близких к Нутану Возенкрофту, который был старшим директором уровня D2 ООН.

Это – не единственный скандал, в центре которого оказался Возенкрофт. Ирина Бокова, в бытность главой ЮНЕСКО, инициировала нецелевое расходование 14 миллионов долларов США из Чрезвычайного фонда, созданного для добровольных взносов государств-членов, стремясь к еще более высокой должности в ООН. В то время Возенкрофт помогал Боковой использовать деньги для «проектов», которые должны были служить ширмой для подкупа государств-членов Совета Безопасности. Бокова баллотировалась на должность генсекретаря ООН в 2016 году.

Когда эта схема была отклонена Исполнительным советом ЮНЕСКО, Боковой удалось скрыть свои махинации. Другой участник этой мошеннической схемы – тогдашний помощник гендиректора ЮНЕСКО по стратегическому планированию, бразильянка Ана Луиза Томпсон-Флорес, воспользовалась тем же административным сокрытием, и, несмотря на отчет IOS против нее, она была направлена Боковой в качестве директора Венецианского офиса ЮНЕСКО вместо того, чтобы быть уволенной.

Тогда же, в 2019 году, мы публично задали вопрос: «Предпримет ли нынешний гендиректор ЮНЕСКО Азуле действия в отношении финансового директора Возенкрофта, или же ему снова будет предоставлена возможность отсидеться в уютном кресле одного из офисов ЮНЕСКО?». Но после комфортного пребывания в Канаде Возенкрофт вернулся в Париж, чтобы поколдовать над распилом 150 миллионов долларов -первоначального финансового вклада США в ЮНЕСКО.

Тем временем перевод Возенкрофта в Париж может вызвать реальные изменения в подходе государств-членов к административной стратегии агентства, большинство из которых надеется на исправление ошибок после возвращения США в ЮНЕСКО, поскольку никто не представляет, что Вашингтон так же, как и другие, проглотит все глупые объяснения Азуле и ее администрации о том, как расходуются деньги налогоплательщиков.

Ведь правительство США часто бывает непредсказуемо твердым в вопросах неприкрытой коррупции, особенно в преддверии предстоящих президентских выборов. Кстати, у одного из союзников США в Персидском заливе в настоящее время наблюдаются серьезные проблемы с гендиректором ЮНЕСКО. Заседание Комитета всемирного наследия, организованное Саудовской Аравией, было жестко саботировано мадам Азуле. Чем обернется это противостояние, еще неизвестно», – пишет Метью Ли.

Рамелла Ибрагимхалилова