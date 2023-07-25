Немецкие военные впервые раскритиковали украинскую армию

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В распоряжении Bild оказался внутренний документ бундесвера, в котором содержится критическая оценка того, как ВСУ используют в контрнаступлении полученные на Западе технику и навыки. С начала года в Европе обучили и снарядили не менее девяти ударных бригад из примерно 20 000 человек. В Минобороны ФРГ считают, что Украина напрасно дробит их и атакует малыми силами. «Воинские части порой дробятся так мелко, что, хотя каждая воинская часть что-то делает, но общее боевое руководство не просматривается», — говорится в документе.

По мнению бундесвера, это увеличивает «риск огня по своим», а «на направлении главного удара не хватает манёвренных подразделений, чтобы перейти в движение или установить огневое превосходство».

Германские специалисты также считают, что украинские солдаты с боевым опытом хуже усваивают западную тактику, чем новобранцы. «Боевой опыт» не означает, «что солдат является хорошим командиром в бою», говорится в документе. Молодые курсанты лучше понимают «принципы применения в бою огня и движения», но по возвращении в Украину сталкиваются с тем, что их командиры не следуют этим западным принципам.

Издание пишет, что «бундесвер впервые раскритиковал украинскую армию», и напоминает, что порой обученные на Западе бригады ВСУ дробятся до подразделений по 10-30 солдат. А украинская «боевая доктрина и офицеры противодействуют тому, чему обучают [на Западе], и таким образом упускают преимущество».