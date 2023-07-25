В Шуше, Гадруте и Ходжавенде установлены зарядные станции для электромобилей

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В Шуше, Гадруте и Ходжавенде установлены зарядные станции для электромобилей

Об этом на встрече в Гадруте с представителями СМИ, посвященной деятельности структуры за 6 месяцев текущего года, сказал директор Учебно-инновационного центра ОАО «Азеришыг» Араз Мамедзаде, передает АПА.

«В будущем «Азеришыг» тоже планирует использовать электромобили, в особенности в зоне зеленой энергии. Эти устройства легко установить возле подстанций, поскольку они находятся близко к источникам энергии. В будущем в зонах зеленой энергии будут преобладать электромобили, поэтому зарядные станции будут установлены на всех подстанциях», – добавил А.Мамедзаде.