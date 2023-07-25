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Сенсация: МККК призвал армянских политиков согласиться на транзит через Агдам

Сенсация: МККК призвал армянских политиков согласиться на транзит через Агдам

В позиции Международного комитета Красного Креста — сенсационный сдвиг.

МККК призвал политиков в Армении и Азербайджане пропустить его гуманитарные конвои через Лачинский коридор или «другими маршрутами» для помощи гражданскому населению, а также позволить возобновить основные гуманитарные операции. МККК также напомнил, что в последний раз МККК разрешалось ввозить предметы медицинского назначения и продовольствие несколько недель назад.

Впервые Красный Крест заговорил о «других маршрутах, очевидно, подразумевая Агдамскую дорогу. И точно так же впервые обратился к армянским политикам, которые отказываются от транзита через Агдам.

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