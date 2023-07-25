Евгения Габер: Есть понимание того, что у Баку есть собственный геополитический контекст отношений с Москвой

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После выхода из «зерновой сделки» Россия возобновила обстрел Одессы, ее портов и инфраструктуры, что, безусловно, обострило и без того сложную ситуацию. Все это происходит в преддверии ожидаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию и обсуждений возвращения к «зерновой сделке». О том, какие процессы в данное время развиваются вокруг «зерновой сделки» в интервью Minval.az рассказала cтарший аналитик Центра исследований современной Турции и Atlantic Council Евгения Габер.

– Как считаете, связан ли ракетный обстрел Одессы Россией с тем, что она вышла из «зерновой сделки»?

– Сразу после выхода из «зерновой сделки» Россия начнет наносить удары по портовой инфраструктуре, поскольку одесские порты дают единственную возможность экспортировать зерно и агропродукцию. Есть и другие варианты транспортировки – по Дунаю, по суше, но в силу определенных проблем они не настолько выгодны. Поэтому то, что Россия пользуется возможностью нанести максимальный ущерб экономике Украины, было понятно. Готова ли была к этому Украина? Она была готова, насколько это позволяли ее оборонные возможности. Очевидно, что систем ПВО Украине не хватает, чтобы защитить хотя бы критическую инфраструктуру. Часть российских ракет и дронов сбивает ПВО, а есть ракеты по типу Х-22, сверхзвуковые, которые они не способны сбить, вот и страдает инфраструктура. Речь идет не только о портовой инфраструктуре, но и о зерновых терминалах, в частности об атаках на логистику и на весь Юг Украины. Сложно обеспечить экспорт украинского зерна по суше и Дунаю.

– Эрдоган надеется, что «зерновая сделка» возобновится, и что в августе состоится встреча с Владимиром Путиным. Россия, по словам Пескова, вернется в «зерновую сделку», если будут выполнены ее требования – открытие SWIFT для Россельхозбанка. Будут ли услышаны условия России?

– Я не сомневаюсь в том, что для турецкого президента и его страны крайне важно, чтобы «зерновая сделка» продолжала работать, и Эрдоган приложит все усилия для этого. Это важно с точки зрения поставок агропродукции на мировые рынки, чтобы сохранить свой дипломатический успех. Кроме того, Турция хочет помочь Украине экспортировать зерновую продукцию.

Заявления главы МИД Турции Хакана Фидана и самого Эрдогана о том, что Россию нужно вернуть за стол переговоров, потому что Украина, Россия и Турция готовы работать, говорят о том, что турецкая сторона выслушает российские аргументы и донесет их до западных партнеров, чтобы определиться, какие из них могут быть удовлетворены. Турция и сама будет стараться найти аргументы для того, чтобы убедить Россию отказаться от части своих требований, перестать бомбить украинские порты и вернуться к работе в рамках «зерновой сделки».

– Какие цели преследует Турция?

– Очевидно, что задействованы более широкие, геополитические вопросы двусторонних отношений между Москвой и Анкарой. Я думаю, что Эрдоган в свойственной ему манере, методом кнута и пряника, хочет дать понять Путину, что нужно вернуться к «зерновой сделке».

Что касается доводов России о невыполнении ее части договора, то это – откровенная ложь. То, что нет санкций в отношении агропромышленности России, и так понятно. Есть определенные ограничения, касающиеся сопровождающихся услуг, страхования и так далее. Но, если обратиться к статистике, то мы увидим, что за 2022 год и за шесть месяцев 2023 года экспорт российского зерна и удобрений вырос, тогда как у Украины он значительно упал. У России серьезное увеличение экспорта. То есть ни о каких ограничениях речь не идет.

Тоже самое касается и заявления ЕС о том, что возвращение Россельхозбанка к SWIFT сейчас рассматривается. Очевидно, будут сделаны определенные шаги навстречу. Очевидно и то, что Россия пытается выжать из этой ситуации максимальную выгоду: отказ от санкций против нее, нормализацию работы российского бизнеса.

Возвращаясь к встрече Путина и Эрдогана. Я думаю, что позиция Турции очень четкая: нужно сохранить «зерновую сделку» и подтолкнуть всех к определенной части компромисса. Пока, к сожалению, на радикальные, силовые шаги, вроде военного сопровождения зерновозов, Турция не готова. Поэтому остаются дипломатические методы.

– Как Украина сейчас решает свои энергетические вопросы и какую в этом процессе играет роль Азербайджан? Недавно Азербайджан передал Украине гумпомощь в размере 7,6 миллионов долларов для восстановления энергетической системы. Как вы оцениваете отношения Баку и Киева?

– Диверсификация очень важна, Украина ищет альтернативные пути решения. В этом Азербайджан также играет важную роль. В Украине очень ценят поддержку Азербайджана. Есть понимание того, что у Баку есть собственный геополитический контекст отношений с Россией.

Безусловно, всегда хочется большего, для украинцев чувствительны все вопросы, которые касаются отношений со страной-агрессором – Россией. Доминирует позитивная роль Азербайджана. С первых дней войны Азербайджан оказывал помощь, поставлял топливо, решал гуманитарные вопросы, выделил средства из личного фонда президента. В Украине все видят и ценят эту помощь.

Безусловно, в вопросах энергетики Азербайджан является ключевым для Украины партнером. Если мы говорим о формате Украина-Турция-Азербайджан, то здесь обе страны для Украины играют большую роль. Сохранение отношений Баку с Москвой может кому-то нравиться или нет, но у каждой страны есть свои национальные интересы. С другой стороны, формат отношений с Россией тоже меняется.

Поддержка Азербайджаном территориальной целостности Украины, ее борьбы, деоккупации ее территорий, в том числе присутствие азербайджанских добровольцев в армии Украины, создает позитивный имидж вашей стране.

У нас есть одна беда — это восстановление территориальной целостности. Мы были рады, когда Азербайджан смог восстановить суверенитет над своими территориями. А сегодня Украина борется за то, чтобы восстановить суверенитет над своими временно-оккупированными территориями.

Ниджат Гаджиев