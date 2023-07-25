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В новый пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики

В новый пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики

Стали известны подробности по новому военному пакету помощи на 400 миллионов долларов, который США готовят для Украины.

Об этом сообщает AP.

Поданным агентства, в этот пакет войдут:

– ракеты для HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также боеприпасы для Stinger и Javelin,

– авиационные ракеты Hydra-70,

– разведывательные беспилотники Hornet,

– снаряды для гаубиц,

– 32 бронетранспортера Stryker,

– оборудование для разминирования,

– минометы

– 28 млн патронов для стрелкового оружия.

Сообщается, что это вооружение будет изъято из запасов Пентагона и направлено в Украину в кратчайшие сроки.

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