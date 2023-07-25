В новый пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики

Стали известны подробности по новому военному пакету помощи на 400 миллионов долларов, который США готовят для Украины.
Об этом сообщает AP.
Поданным агентства, в этот пакет войдут:
– ракеты для HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также боеприпасы для Stinger и Javelin,
– авиационные ракеты Hydra-70,
– разведывательные беспилотники Hornet,
– снаряды для гаубиц,
– 32 бронетранспортера Stryker,
– оборудование для разминирования,
– минометы
– 28 млн патронов для стрелкового оружия.
Сообщается, что это вооружение будет изъято из запасов Пентагона и направлено в Украину в кратчайшие сроки.