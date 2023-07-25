Беспилотник устроил переполох в личном кабинете Шойгу

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Украинский публицист Виталий Портников поделился информацией о тех объектах, по которым вчера прилетали БПЛА в Москве.

Портников заострил внимание на том, что все здания, по которым прилетали беспилотники, тем или иным образом связаны с Министерством обороны России.

По мнению украинского журналиста, БПЛА прилетают по целям, каждая из которых напрямую относится к какому-нибудь военному ведомству РФ.

Журналист раскрыл интересные подробности «хлопков» в Москве. «Один из беспилотников, действительно, попал в здание недалеко от центрального офиса Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, то есть недалеко от того здания, где находится кабинет министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, где работает высший военный аппарат российского военного ведомства, где принимаются решения о новых атаках по Украине, где происходит взаимодействие с президентом РФ и Генеральным штабом ВС РФ», – рассказал Портников.

«Министерство обороны – это, конечно, очень важный центр, но мы должны понимать еще один момент, связанный с этим зданием: это здание само по себе окружено целым рядом офисов, о которых могут не знать жители российской столицы, но они так или иначе связаны с Министерством обороны РФ и, что самое главное, с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России, в прошлом Главным разведывательным управлением», – подчеркнул Виталий Портников.