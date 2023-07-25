В Мингячевире катер ударился о берег, пострадали 4 человека

В Мингячевире катер ударился о берег, в результате чего пострадали четыре человека.
Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, 24 июля около 21:00 катер под управлением Самира Аллахвердиева ударился о берег на участке реки Кура, проходящем по территории города Мингячевир.
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира плавательного средства – Байрам Аббасов, Мурад Рзаев, С.Рамазанова и один несовершеннолетний.
Пострадавшие госпитализированы.
По факту ведутся проверки.