В Мингячевире катер ударился о берег, пострадали 4 человека

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В Мингячевире катер ударился о берег, в результате чего пострадали четыре человека.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, 24 июля около 21:00 катер под управлением Самира Аллахвердиева ударился о берег на участке реки Кура, проходящем по территории города Мингячевир.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира плавательного средства – Байрам Аббасов, Мурад Рзаев, С.Рамазанова и один несовершеннолетний.

Пострадавшие госпитализированы.

По факту ведутся проверки.