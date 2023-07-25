Украина анонсировала новые удары по Крыму и Керченскому мосту

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы продолжат наносить удары по временно оккупированному Крыму и Керченскому мосту.

В интервью каналу CNN он объяснил что, Крым и Крымский мост – это законные цели для Сил обороны, поскольку удары по ним снизят боеспособность российских войск и помогут спасти жизнь украинских воинов.

«Это нормальная тактика – разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше еды и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них», — добавил Резников.