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Правозащитник: Пригожин добивался низложения Шойгу и Бортникова

Правозащитник: Пригожин добивался низложения Шойгу и Бортникова

Главаря ЧВК «Вагнер», признанной международной террористической организацией, Евгения Пригожина следовало бы проверить на полиграфе, чтобы узнать, зачем он устраивал мятеж в РФ. Такое мнение выразил российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Конечно, нужно его задерживать, допрашивать и применять полиграф, чтобы выяснить, какая была реальная цель. Но судя по той аналитике и данным, которыми мы располагаем, основной целью была замена министра обороны [РФ Сергея Шойгу] и директора ФСБ [Александра Бортникова]», – приводит «Гордон» его слова.

Правозащитник предполагает, что «одна команда хотела взять под себя две самые могущественные силовые организации в России».

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