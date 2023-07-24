Начался визит Махмуда Аббаса в Турцию

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Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Официальный визит главы Палестины Махмуда Аббаса пройдет 24-25 июля.

На завтрашних переговорах лидеры рассмотрят турецко-палестинские отношения во всех их аспектах, и обсудят шаги, которые можно предпринять для углубления сотрудничества.

В дополнение к последним событиям в контексте палестино-израильского вопроса в повестку дня переговоров также войдут другие текущие региональные и международные события.

Также отметим, что по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана 28 июля в Турцию прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Это будет первая встреча между Эрдоганом и Нетаньяху.