Начался визит Махмуда Аббаса в Турцию

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Официальный визит главы Палестины Махмуда Аббаса пройдет 24-25 июля.
На завтрашних переговорах лидеры рассмотрят турецко-палестинские отношения во всех их аспектах, и обсудят шаги, которые можно предпринять для углубления сотрудничества.
В дополнение к последним событиям в контексте палестино-израильского вопроса в повестку дня переговоров также войдут другие текущие региональные и международные события.
Также отметим, что по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана 28 июля в Турцию прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Это будет первая встреча между Эрдоганом и Нетаньяху.