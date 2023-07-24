В Баку открылся офис газеты «Yeni Şafak на русском» и медиаплатформы «Turkic World»

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24 июля в Азербайджане, в городе Баку состоялась церемония открытия офиса турецкой газеты «Yeni Şafak на русском» и медиаплатформы «Turkic World».

На открытии офиса присутствовали должностные лица Азербайджана и Турции, а также представители посольств тюркоязычных стран, сообщает Yeni Şafak.

Среди приглашенных гостей были:

Генеральный директор «Albayrak Media Group» Омар Караджа, член правления «Albayrak Media Group» Месут Албайрак, главный редактор газеты «Yeni Şafak на русском» Самир Бабаоглу, заведующий сектором информационной безопасности первого вице-президента Азербайджана Фархад Амирбеков, заведующий сектором коммуникационной политики Администрации президента Джавид Мусаев, генеральный директор «Trend» Ильгар Гусейнов, заместитель генерального директора Trend Руфиз Хафизоглу и Сахиль Керимли, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, а также посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Заместитель генерального директора «Trend» Руфиз Хафизоглу, выступивший на мероприятии, отметил, что «Albayrak Media Holding» и информационное агентство «Trend» договорились об открытии совместной медиаплощадки в 2021 году.

По его словам, в эту платформу включены государственные информационные агентства Казахстана, Кыргызстана, а также «Albayrak Media Group».

В своем выступлении глава «Albayrak Media Group» Омер Караджа отметил, что открытие совместной медиаплощадки – это начало будущего развития отношений между тюркскими государствами.

«Эти выходные прошли в прекрасной Шуше на Глобальном медиафоруме мы обсудили ряд вопросов с представителями СМИ из 50 разных стран. Мы очень благодарны Азербайджану, который решил провести такой форум и принял его. Два года назад вместе с Информационным агентством «Trend» мы стали важным партнером проекта «Turkic.World» и «Yeni Şafak на русском».

С годами наш совместный проект рос и развивался. В настоящее время мы открываем наш офис в Баку, мы надеемся открыть более крупные офисы в разных местах в ближайшие годы и развивать наши отношения с тюркскими государствами во всех областях. Я надеюсь, что открытие этого офиса станет началом дальнейшего развития», – сказал Караджа.

В своем выступлении заведующий сектором коммуникационной политики Администрации президента Азербайджана Джавид Мусаев подчеркнул, что два дня назад в Шуше, культурной столице Азербайджана, прошел Глобальный медиафорум.

«Одним из примечательных событий этого медиафорума стало то, президент Азербайджана Ильхам Алиев лично присутствовал и в течение почти трех часов отвечал на все вопросы представителей зарубежных СМИ. Именно такое значение придается СМИ и журналистике на государственном уровне в Азербайджане.

Сегодня был создан совместный проект информационного агентства «Trend» и «Albayrak Media Group». Думаю, это наглядный пример сотрудничества между Азербайджаном и Турцией», – добавил Джавид Мусаев.

Алим Байель, посол Казахстана в Азербайджане, также сказал, что эта площадка будет способствовать популяризации того, что происходит в тюрских государствах.

«В то же время эта совместная площадка пойдет на пользу развитию отношений между государствами тюркского мира. «Albayrak Media Group» – одна из влиятельных медиа-организаций Турции. Желаю успехов этой созданной платформе», – сказал посол.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сказал, что сегодня мы являемся свидетелями прекрасного примера сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области СМИ.

«Сегодня мы видим результаты предпринятых президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым шагов по укреплению Организации тюркских государств по всем направлениям

«Я считаю, что этот проект послужит началом для сотрудничества между тюрскими государствами», – сказал Джахит Багчи.