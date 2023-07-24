Одри Азуле должна признать свое лицемерие

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Уже давно не удивляет поведение международных авторитетных организаций, которые в угоду глобальным западным игрокам на мировой политической арене демонстрируют двойные стандарты в вопросах оценки действий стран-агрессоров.

Действуя по единой установке, эти организации одних агрессоров называют нарушителями норм международного права, а на агрессию других либо закрывают глаза, либо обеляют их, пытаясь оправдать в глазах международного сообщества, поощряя таким образом рост преступлений против человечности. То есть агрессор агрессору – рознь. Причем все это осуществляется под лозунгами защиты демократии и приверженности уважению прав человека.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что действия международных организаций являются следствием сговора, и продиктованы стремлением увеличить рычаги давления на страны, на которые глобальные игроки имеют виды, но сталкиваются с определенными препятствиями.

Очередной подобный цирк устроило спецучреждение ООН по вопросам науки, образования и культуры (ЮНЕСКО). Так, гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что «глубоко встревожена и самым решительным образом осуждает дерзкую атаку, совершенную российскими войсками в Одессу в эту ночь», отреагировав таким образом на ущерб, нанесенный Спасо-Преображенскому собору, первой и главной православной церкви в Одессе, основанной в 1794 году.

«Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия против культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию принять существенные меры по соблюдению своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года», – заявила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Стало известно и то, что в ближайшие дни миссия ЮНЕСКО посетит Одессу, чтобы оценить масштаб повреждений объектов культурного наследия.

Что ж, похвальная оперативность! И осуждение вполне уместное. Но только хочется напомнить мадам Азуле, что Азербайджан три года ждет, чтобы ЮНЕСКО направило свою миссию в Карабах, где Армения разрушила все историческое и культурное наследие Азербайджана.

Напомним, что по этому поводу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в свое время заявил, что армянская сторона всячески препятствует проведению мониторинга историко-культурных памятников, тогда как Азербайджан неоднократно заявлял о согласии сотрудничать с международной организацией, провел большую подготовительную работу, определил маршруты, представил широкую информацию, но ЮНЕСКО заявило, что количество участков для наблюдения слишком велико.

И, судя по всему, эта организация особо не сопротивлялась давлению со стороны армянского лобби, более того, она потворствовала ему, не скупясь на выгодные армянской стороне заявления.

Именно по этой причине, из-за предвзятого отношения ЮНЕСКО к Азербайджану, первая леди нашей страны Мехрибан Алиева в ноябре прошлого года обратилась с письмом к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле и в знак протеста заявила о прекращении своей деятельности в качестве посла доброй воли в ЮНЕСКО.

А потом эти самые организации возмущаются, когда страны, тщетно пытавшиеся быть услышанными, добиваются справедливости путем силы.

Minval.az