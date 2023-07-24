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Макрон анонсировал повышение тарифов на электричество во Франции на 10%

Макрон анонсировал повышение тарифов на электричество во Франции на 10%

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил планы властей республики повысить на 10% тарифы на электроэнергию в стране с 1 августа. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу France 2.

«Премьер-министр и профильные ведомства приняли решение о повышении цен на электроэнергию с 1 августа. Правительство продолжит поддерживать наименее обеспеченные семьи, – отметил он. – Это повышение связано с тем, что цены на электричество фактически являются внешним налогом, вызванным разными геополитическими изменениями и нарушениями рынка, который сейчас стабилизируется».

Макрон назвал это решение пропорциональным ситуации. «Если мы посмотрим на соседние европейские страны, то мы увидим, что цены на электричество во Франции были повышены гораздо меньше, чем у них», – сказал он.

Президент отметил, что Франция увеличит производство электроэнергии на своих атомных электростанциях, которые будут введены в строй после профилактического обслуживания.

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