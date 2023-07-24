Байрамов, Лавров и Мирзоян завтра встретятся в Москве

131 Просмотров

Министры иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхун Байрамов, Сергей Лавров и Арарат Мирзоян и проведут 25 июля в Москве трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры, главы дипведомств трех стран проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Карабаха. Об этом сообщили в МИД РФ.

«25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Республики Армения Араратом Мирзояном. Главы внешнеполитических ведомств проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года», – говорится в сообщении российского дипведомства.