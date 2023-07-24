Ильхам Алиев рассказал о правах армянского меньшинства в Азербайджане

359 Просмотров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся вопроса армянского меньшинства в Азербайджане.

«Мы уже заявляли официально, что их права и их безопасность будут обеспечиваться нами и на основе азербайджанской конституции. Но Азербайджан – это страна, где проживают десятки различных этнических групп, включая армян, и у нас никогда не было никаких проблем на религиозной или этнической почве. Поэтому армяне, которые проживают в Карабахском регионе Азербайджана, будут иметь те же права и гарантии безопасности, что и другие граждане Азербайджана. Я считаю, что это полностью соответствует нормам международного права. И я думаю, что международное сообщество поддерживает эту позицию Азербайджана», – отметил президент в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.