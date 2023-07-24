Ильхам Алиев: «Вы можете себе представить, что Франция стала самым большим защитником Армении?»

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что страна сейчас сталкивается с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства.

«Вы можете себе представить, что Франция стала самым большим защитником Армении? Ну, хорошо, это их дело, но они также стали самым большим антиазербайджанским источником в Европе. Они атакуют нас по всем направлениям, а их внешнеполитические заявления и заявления официальных лиц выходят за рамки любой политической этики. Они обвиняли нас в том, чего мы не делали во время войны. И даже не извинились за это. А сейчас они обвиняют нас в том, что мы делаем на своей территории. И посмотрите, кто это делает — страна, которая запрещает корсиканский язык, которая жестко подавляет движение за самоопределение на Корсике. Они выступают за самоопределение армян в Карабахе. Как такое может быть!? Во время войны, когда их политическая агрессия была вне всяких границ, я сказал, что если они хотят иметь где-то Нагорно-Карабахскую Республику, то могут иметь ее на своей территории. Например, вокруг Марселя, где проживает очень много армян. Пусть они объявят там Нагорно-Карабахскую Республику, а мы ее признаем. Эта страна все еще продолжает свою колониальную политику. Взгляните на остров Майотта, французскую колонию; на Новую Каледонию, тоже французскую колонию. И они говорят о правах человека?! Это же политическое лицемерие! И когда мы скажем то, что я говорю сейчас, вы увидите, как они тут же снова поднимут все медиа и начнут оскорблять нас, нападать на нас, распространять слухи», – сказал президент в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.