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Ильхам Алиев рассказал, о какой помощи Китая Азербайджан никогда не забудет

Ильхам Алиев рассказал, о какой помощи Китая Азербайджан никогда не забудет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что он думает о лидере Китая Си Цзиньпине.

«У меня была возможность неоднократно встречаться с президентом Си Цзиньпином в Китае и на полях международных мероприятий. И я отношусь к нему с большим уважением. Меня всегда впечатляли его видение, его интеллект, открытость и глубокое понимание двусторонних отношений между нами, поскольку Китай, как мировая держава, имеет обширную внешнеполитическую повестку, намного более обширную, чем Азербайджан.

Но в то же время глубокая осведомленность президента Си о сути нашего сотрудничества, о перспективах нашего сотрудничества действительно демонстрирует, что он очень ответственный человек. Результатом этого является очень успешная внешняя политика. Вы знаете, что год от года число друзей Китая в мире растет. И это благодаря той мудрой политике. Мы можем только аплодировать тому, что он делает для развития своей страны, для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Думаю, это один из уникальных случаев на мировой арене. Особенно сейчас, когда вы просто помогаете странам, которые нуждаются в помощи и которые не могут получить помощь вовремя и из других источников. Могу привести вам один пример, связанный с Азербайджаном. Когда начался COVID, у нас были большие проблемы, потому что у нас не было вакцин. И единственной страной, которая помогла нам тогда с вакцинами, был Китай. Я написал письмо президенту Си Цзиньпину с просьбой помочь и сразу же получил на него ответ. Мы получили первую партию в миллион доз и начали вакцинацию в середине января. Так что мы были одними из первых в мире, и это благодаря его политике помощи. Как мы можем это забыть?

Но в то же время, и вы, вероятно, об этом тоже знаете, что на Западе были страны, которые запаслись количеством вакцин, в пять раз превышающих их нужды. И они оставили страны, которые не могли сами производить вакцины и не могли получить к ним доступ, без вакцинации. То есть, они демонстрировали, как бы сказать, вакцинный национализм», – рассказал президент в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

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