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Ильхам Алиев о деле Ассанжа: «Не в пушку ли рыльце у вас самих?»

Ильхам Алиев о деле Ассанжа: "Не в пушку ли рыльце у вас самих?"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group прокомментировал свои слова про Джулиана Ассанжа, которые он сказал в интервью западным СМИ.

«Ну, вообще-то, если вы пытаетесь обвинить кого-то в нарушениях, первое, что вы должны сделать, это посмотреть на себя в зеркало и увидеть, не в пушку ли рыльце у вас самих? То, что произошло с Джулианом Ассанжем, абсолютно неприемлемо. Это грубое нарушение свободы слова. Человека пытают. Его пытали на протяжении нескольких лет в одном посольстве, его пытают и сейчас. Я говорю о моральных пытках, я не знаю, подвергали ли его физическим пыткам или нет. Я не могу утверждать того, чего не знаю. Но человек страдает только потому, что он раскрыл информацию, которую получил от каких-то источников. Возможно, он был неправ. Возможно, он и совершил какое-то, так сказать, нарушение, но там, на Западе, они представляют ситуацию так, словно журналисты могут делать все, что хотят и они не подпадают под действие уголовного права. И если ты арестовываешь журналиста, это означает, что ты диктатор. Поэтому я сказал: «Посмотрите на Джулиана Ассанжа, что вы сделали c парнем, и как вы можете обвинять кого-то, имея в своей истории такую очень темную страницу? И как вы отметили, это было более двух лет назад, и где сейчас Джулиан Ассанж? Все еще в тюрьме. Все еще в тюрьме. Кто-то говорит о нем? Нет», – сказал Ильхам Алиев.

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