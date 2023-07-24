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Илон Маск представил новый логотип Twitter

Илон Маск представил новый логотип Twitter

Илон Маск выбрал новый логотип для Twitter, заменив привычную всем синюю птицу на просто X. Это связано с тем, что бизнесмен намерен превратить сервис с 17-летней историей в универсальное приложение, пишет Bloomberg.

В субботу Маск пригласил своих подписчиков, которых насчитывается 149 миллионов, к конкурсу на разработку логотипа X, затем выбрал один из дизайнов и заменил им аватарку в своём профиле. В ответах подписчикам он подтвердил, что намерен принять его в качестве временного дизайна, который «вероятно, изменится позже и, безусловно, будет доработан».

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