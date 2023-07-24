Хачатурян: «Рад, что спустя столько лет мы возобновили диалог с Анкарой»

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Армения хочет иметь сбалансированные, хорошие отношения с соседними странами, именно поэтому правительство избрало путь нормализации с Турцией.

Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян итальянскому изданию «La Repubblica».

«Я рад, что спустя столько лет мы возобновили диалог с Анкарой. Нужно смотреть в будущее, понять, какой регион мы хотим оставить нашим детям. Мы должны стремиться к региональному равновесию и к миру, а не к войне»,- сказал Хачатурян.

Ваагн Хачатурян добавил, что «Армения привержена позиции достижения стабильного и долгосрочного мира в регионе, а также установления сбалансированных отношений с соседями».