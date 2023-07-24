Весомый жест поддержки Азербайджана

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Визит премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Азербайджан на прошлой неделе оказался примечательным по многим моментам. Глава правительства Узбекистана прибыл в Азербайджан практически сразу же после того, как в его стране завершились досрочные президентские выборы — такая хронология знающим людям говорит о многом. Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было отмечено, что Баку и Ташкент реализуют новые совместные проекты в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и промышленной сферах. Понятно, что Азербайджан и Узбекистан после визитов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева динамично развивают двусторонние отношения, и визит премьера — верный признак, что вслед за политическими договоренностями настала пора конкретики.

Но есть еще одна сторона вопроса. Завершив переговоры в Баку, глава правительства Узбекистана направился на освобождённые от армянской оккупации земли — в город Физули. Здесь Абдулла Арипов не только осмотрел школу, которая строится в Физули в подарок от Узбекистана. Эмин Гусейнов, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, подробно проинформировал гостя и о проводимых в Физули ремонтных, восстановительных и созидательных работах, и о перспективах развития города, а также его инвестиционном потенциале, и, конечно, о том вандализме, который творили здесь армянские оккупанты.

Абдулла Арипов стал уже третьим высоким иностранным гостем, посетившим освобожденные азербайджанские земли. Первым был президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимавший участие в открытии аэропортов в Физули и Зангелане. Затем в Зангеланский район для участия в церемонии открытия ООО «Азербайджан Авто Лизинг» (с участием «КамАЗа») прибыл раис Туркменистана Рустам Минниханов. И вот теперь — глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

Это, конечно, весомый и красноречивый жест поддержки Азербайджана. Но не только. На освобождённых от армянской оккупации землях разворачивается огромная по своим масштабам работа по их восстановлению. Здесь возводятся «умные» села и города, создаются промышленные парки и агропредприятия, воссоздается инфраструктура уже с учетом новых задач — словом, реализуются миллиардные проекты. А еще наличествует весьма привлекательное поле для совместных проектов и вложений. Неудивительно, что потенциальные инвесторы «выстроились в очередь».

И вот за всей этой работой с понятными чувствами наблюдают из Ханкенди. Где имеют возможности сравнить 30 лет ожидания «золотого дождя» от диаспоры, который так и не последовал, с той работой, которую ведёт сегодня Азербайджан на освобождённых землях. Здесь уже задавали вопросы, как так получилось, что Азербайджан менее чем за год построил и ввел в эксплуатацию аэропорт в Физули, а в «Степанакертском аэропорту» так ничего и не летает — за исключением одноразовых вылетов вертолетов с забелевшими миротворцами. Уже успели оценить качество «объездной» дороги вокруг города Лачин. И наверняка делают выводы из агрофирм, промышленных парков и дилерских центров, которые строятся на освобождённых землях. В том числе и о том, какие миллиардные вложения проходят сегодня мимо Ханкенди, Агдере и Ходжавенда, и не факт, что после 2025 года останется «неподеленный инвестиционный пирог».

И тем более за происходящим наблюдают в реваншистской тусовке — и в Карабахе, и в самой Армении. Где еще пытаются именовать Агдам «оккупированной Акной» и строят планы повторной оккупации этих территорий — достаточно вспомнить, как спикер парламента Армении пытался выговаривать своим коллегам из Казахстана, как это они принимают участие в проектах на территориях, «перешедших под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны».

А теперь становится понятно, что ни минный террор, ни урбицид не поколебали решимости Азербайджана возродить освобожденные земли, которые уже не прежняя «мертвая зона». Что работа, в том числе, и с участием иностранных партнеров, идет. И самое главное, Азербайджан обеспечит безопасность и возвращающихся к своим родным очагам бывших вынужденных переселенцев, и инвестиций. В том числе и военным путем. Так что от планов силового реванша лучше отказаться вовремя.

А.Шакур