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В Москве украинский беспилотник повредил здание ГРУ Минобороны (видео)

В Москве украинский беспилотник повредил здание ГРУ Минобороны (видео)

По мнению западных экспертов, один из украинских беспилотников упал около комплекса Министерства обороны РФ и, возможно, немного повредил одно из его зданий

Старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики Роб Ли пишет Twitter, что адрес Комсомольский проспект, 17, где по данным российских властей были обнаружены обломки дрона, расположен менее чем в 200 метрах от НЦУО (Национального центра управления обороной МО РФ).

Известный журналист-расследователь Христо Грозев отмечает, что адрес на Комсомольском проспекте расположен прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ, где среди прочих подразделений находится хакерская группа FancyBear.

По словам Грозева, там также расположен Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов (отправки за рубеж агентов, которых пытаются выдать за местных жителей).

«Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным», — считает Грозев.

Он добавил, что судя по фотографиям, комплексу ГРУ/Минобороны нанесен по меньшей мере минимальный ущерб, поскольку в нем выбиты стекла.

В Москве украинский беспилотник повредил здание ГРУ Минобороны (видео)

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