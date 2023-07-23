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Главное Мир

Российский обстрел Одессы повредил греческое консульство

Российский обстрел Одессы повредил греческое консульство

В результате российской атаки на Одессу пострадало здание консульства Греции. Это уже второе дипломатическое учреждение, которое задел российский террор.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Всего только этой ночью почти 50 домов были повреждены… Пострадало и здание консульства Греции. Это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Всего три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что все это глобальная угроза.

«Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, которые имеют фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые могли бы преодолеть мир, и у этих кремлевских сумасшедших тоже не получится», – отметил он.

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