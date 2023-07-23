В Сиязани утонули три человека

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В Сиязани возле села Зарат в море утонули несколько человек. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, на горячую линию министерства «112» поступила информация о том, что в море близ села Зарат Сиязанского района (примерно в 30 км от ближайшего пункта спасения в ближайших водах, неконтролируемая территория) утонули 3 человека.

В связи с информацией к поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.