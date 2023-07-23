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Блинкен: Россия уже проиграла

Блинкен: Россия уже проиграла

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «уже проиграла войну» в Украине, учитывая, какие цели в начале вторжения ставил перед собой глава Кремля Владимир Путин.

«Целью было стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее России. Это уже давно провалилось», – отметил Блинкен в интервью CNN.

Госсекретарь подчеркнул, что в отличии от россиян, «украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу».

Блинкен добавил, что Украина отвоевала половину своих территорий, которые Россия захватила с начала полномасштабного вторжения.

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