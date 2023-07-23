Cоратник Саакашвили: Грузия не готова воевать

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На данном этапе Грузия не готова возвращать свои территории военным путем. Об этом сказал бывший министр юстиции и бывший министр образования Грузии, соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, медиаменеджер Ника Гварамия.

«Я отвечу вам честно: Грузия не готова к войне. Я думаю, что она воевать [за свои территории] не будет. Возвращать свои территории она собирается, конечно же. Я сам из Абхазии. Для меня Грузия – не Грузия, если мы не восстановим свою территориальную целостность. И все же мы видим путь восстановления своей территориальной целостности через европейское сообщество», – сказал Гварамия, слова которого приводит «Гордон».

Он отметил, что при власти в Грузии уже более 10 лет находится пророссийское правительство, за это время Грузия очень сильно ослабла в военном плане.

«Пророссийское правительство тут уже 12-й год. Оно развивало грузинскую армию? Конечно, нет. Это в принципе риторический вопрос», – отметил соратник Саакашвили.

К тому же, продолжил он, в Грузии очень сильна антивоенная пропаганда: грузинская власть использует ситуацию в Украине в своих пропагандистских целях.

«Грузинская власть пропагандирует, как умирают украинские люди и как бы мы тоже, как в 2008 году, умирали бы, если бы не она [то есть если бы она иначе строила отношения с Россией]. Получается, что если бы мы вели себя немножко достойнее, мы бы умирали штабелями… Это очень сильная пропаганда, и она действует. Пропаганда страха парализует, просто парализует», – сказал он.

Поэтому базовый сценарий, который сейчас рассматривают в Грузии, – Россия терпит поражение в войне с Украиной и распадается, отметил Гварамия.

«Если Россия сыпется, если она разваливается, я не вижу большого резона воевать. Потому что воевать будет не с кем, – сказал медиаменеджер. – А я надеюсь, что Россия все-таки рассыплется, как карточный домик. Потому что сохранение России в тех же пределах означает, что через несколько декад будет новая война. Наконец эта страна должна разойтись по швам, потому что в 1991 году Запад совершил ошибку и все 30 лет мы пожинаем результаты этой ошибки».

Гварамия сказал, что в целом смотрит на будущее Грузии «в прекрасном ключе», и еще раз подчеркнул, что уверен, что Абхазия и Южная Осетия вернутся под контроль Грузии.

«[После распада России] очень много геополитических и в особенности экономических проблем решится в автоматическом режиме… Я абсолютно уверен, что мы свою территориальную целостность восстановим и в этом будут участвовать сами же абхазцы. Нам воевать с ними уж точно не придется», – сказал он.