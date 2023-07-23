МЧС обратилось к населению в связи с грядущей непогодой

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МЧС Азербайджана призвало население в связи с нестабильной погодой в республике соблюдать правила пожарной безопасности и не купаться на пляжах.

Отметим, с 24 по 26 июля на территории АР ожидаются сильный ветер и проливные дожди.

В связи с этим в ведомстве порекомендовали держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов.

Кроме того, там посоветовали не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями и попросили строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В МЧС напомнили об опасности купания на пляжах в сильную ветреную погоду.

Наряду с этим, там порекомендовали для защиты от молний отсоединить технику от источников питания и не говорить по телефону на открытом воздухе.