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Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото)

Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото)

Российские террористы получат ответ за атаки на мирную Одессу. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 23 июля.

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ», – пообещал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает людям, и всех, кто мыслями и эмоциями – с Одессой.

«Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло», – добавил президент.

Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото) Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото) Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото) Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото) Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото) Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото) Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото) Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото) Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото)

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