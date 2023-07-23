Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото)

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Российские террористы получат ответ за атаки на мирную Одессу. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 23 июля.

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ», – пообещал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает людям, и всех, кто мыслями и эмоциями – с Одессой.

«Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло», – добавил президент.