В Баку усилится северо-западный ветер

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24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, днем ​​местами усилится северо-западный ветер.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службу, температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем ​​27-32° тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в северных и западных районах ожидаются переменные дожди, грозы. Местами осадки будут интенсивными, возможен град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем – 33-38° тепла, в горах ночью – 12-17° тепла, днем – 17-22° тепла.

С вечера 24 июля до вечера 26 июля преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди, местами интенсивные, возможны грозы и град.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами периодически до 25-30 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках вероятны сели и паводки.