Кулеба обвинил Россию в убийстве людей и разрушении знаковых мест в Одессе

127 Просмотров

Российская атака на одесский порт, который важен для мировой продовольственной безопасности, – это атака на все мировое сообщество, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в Twitter 23 июля.

«Российские ракетные обстрелы убивают людей и разрушают знаковые места в Одессе, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крупнейшая в истории атака на крупный порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, – это атака на все мировое сообщество», – заявил он.

Кулеба призвал все государства и организации осудить «это варварское военное преступление».