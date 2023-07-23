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Кулеба обвинил Россию в убийстве людей и разрушении знаковых мест в Одессе

Кулеба обвинил Россию в убийстве людей и разрушении знаковых мест в Одессе

Российская атака на одесский порт, который важен для мировой продовольственной безопасности, – это атака на все мировое сообщество, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в Twitter 23 июля.

«Российские ракетные обстрелы убивают людей и разрушают знаковые места в Одессе, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крупнейшая в истории атака на крупный порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, – это атака на все мировое сообщество», – заявил он.

Кулеба призвал все государства и организации осудить «это варварское военное преступление».

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