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Президент Алиев поздравил египетского коллегу

Президент Алиев поздравил египетского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с Днем революции. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня революции.

Наши народы объединяют традиционно дружеские отношения. Сегодня наши межгосударственные связи, построенные на этих добрых традициях, успешно развиваются. Верю, что совместными усилиями дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Египтом и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Египта – постоянного благополучия и процветания.

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