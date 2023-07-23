Опрос: Трамп сейчас победил бы Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп мог бы опередить действующего президента Джо Байдена на президентских выборах, если бы их проводили сейчас, свидетельствуют результаты опроса Harvard CAPS/Harris poll.
Так, 45% опрошенных заявили, что проголосовали бы сейчас за Трампа, а 40% – за Байдена. При этом 16% респондентов не смогли сделать выбор.
В случае же, если оппонентом Трампа была бы нынешний вице-президент Камала Харрис, он бы получил 47% голосов, а Харрис – 38%. Затруднились ответить 14% опрошенных.
Отмечается, что на праймериз с участием восьми кандидатов Трамп также победил бы своих однопартийцев – 52% опрошенных высказались за бывшего президента, 12% – за губернатора штата Флорида Рона Десантиса, 10% – за американского предпринимателя индийского происхождения Вивека Рамасвами.
Кроме того, согласно опросу, 68% респондентов считают, что 80-летний Байден «слишком стар для того, чтобы быть президентом».
Опрос провели 19-20 июля, в нем приняли участие 2068 человек.