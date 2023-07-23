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Ярош выступил за военно-политический союз Украины с Польшей

Ярош выступил за военно-политический союз Украины с Польшей

Командующий Украинской Добровольческой Армии (УДА) Дмитрий Ярош считает перспективной идею межгосударственного военно-политического союза Украины с Польшей. Об этом он написал в «Фейсбуке».

«У нас, украинцев и поляков, веками, были непростые отношения. Мы, или были Братьями и вместе воевали против всех врагов, или какая-то «с…» добавляла нам шовинизм, империализм – и мы воевали между собой. В этом случае мы, совместно и всегда, проигрывали», – отметил Ярош.

Сейчас, как считает командующий УДА, с целью противодействия «имперским веяниям» военные усилия Украины и Польши можно объединить.

«В 21 веке, мы – Украина и Польша – имеем шанс создать военно-политический Союз, который будет оберегом нашей Государственности и под лозунгом «Бог, Государство, Свобода» будет противостоять всем разрушительным имперским веяниям и действиям», – заявил Дмитрий Ярош.

«Наше будущее, Украины и Польши, в единстве – не формальном, а реальном», – добавил он.

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