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В Астаре обнаружено тело утонувшего ребенка

В Астаре обнаружено тело утонувшего ребенка

В Астаре нашли тело утонувшего в море ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайными ситуациям.

Там отметили, что поиски ребенка, утонувшего в море на прибрежном участке села Шахагадж Астаринского района (неконтролируемая территория примерно в 8 км от ближайшей водно-спасательной станции) завершены.

Обнаруженное тело утопленника было извлечено из воды водолазно-поисковым отрядом Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.

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