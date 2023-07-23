Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото) |
Маск поменяет логотип Twitter |
Медиа-форум в Шуше — какой оказалась реакция Пашиняна? |
ГЭЦ проведет вступительный экзамен в вузы по IV группе специальностей |
Самвел Бабаян призвал сепаратистов «спуститься на землю» |
В Украине задержали хакера, атаковавшего госучреждения Азербайджана |
Зеленский поблагодарил Азербайджан за гумпомощь (видео) |
Алиев об открытии IRNA Azeri: Лучший способ – это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане |
В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Главное Спорт

Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото)

Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото)

Сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек в возрасте до 16 лет в дивизионе С проходящего в Андорре чемпионата Европы провела полуфинальную игру против сборной Грузии.

Несмотря на отставание в счете в ходе игры, азербайджанские баскетболистки сумели завоевать волевую победу, обыграв оппоненток со счетом 74-72, уточняет «Репорт».

Таким образом женская сборная Азербайджана по баскетболу U-16 вышла в финал чемпионата Европы.

В решающей встрече азербайджанская команда сыграет со спортсменками из Андорры.

Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото) Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото) Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото)

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото)
Спорт

Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото)

2023/07/23, 10:33
Непомнящий не хочет защищать честь России
Спорт

Непомнящий не хочет защищать честь России

2023/07/22, 01:09
Азербайджан учинил разгром Армении
Спорт

Азербайджан учинил разгром Армении

2023/07/21, 19:37
Пайет ушел из "Марселя"
Спорт

Пайет ушел из «Марселя»

2023/07/21, 19:21
«Нефтчи» будет с сотрудничать с российскими клубами
Спорт

«Нефтчи» будет с сотрудничать с российскими клубами

2023/07/20, 22:58
Азербайджанские баскетболистки победили Албанию
Спорт

Азербайджанские баскетболистки победили Албанию

2023/07/20, 22:01
Бабаев и Мамедалиева будут знаменосцами на открытии Универсиады
Спорт

Бабаев и Мамедалиева будут знаменосцами на открытии Универсиады

2023/07/20, 19:26
"Карабах" разгромил "Линкольн"
Спорт

«Карабах» разгромил «Линкольн»

2023/07/19, 22:01
"Нефтчи" проиграл "Спартаку"
Спорт

«Нефтчи» проиграл «Спартаку»

2023/07/18, 23:17