Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото)

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Сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек в возрасте до 16 лет в дивизионе С проходящего в Андорре чемпионата Европы провела полуфинальную игру против сборной Грузии.

Несмотря на отставание в счете в ходе игры, азербайджанские баскетболистки сумели завоевать волевую победу, обыграв оппоненток со счетом 74-72, уточняет «Репорт».

Таким образом женская сборная Азербайджана по баскетболу U-16 вышла в финал чемпионата Европы.

В решающей встрече азербайджанская команда сыграет со спортсменками из Андорры.