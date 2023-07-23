Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото)

Сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек в возрасте до 16 лет в дивизионе С проходящего в Андорре чемпионата Европы провела полуфинальную игру против сборной Грузии.
Несмотря на отставание в счете в ходе игры, азербайджанские баскетболистки сумели завоевать волевую победу, обыграв оппоненток со счетом 74-72, уточняет «Репорт».
Таким образом женская сборная Азербайджана по баскетболу U-16 вышла в финал чемпионата Европы.
В решающей встрече азербайджанская команда сыграет со спортсменками из Андорры.