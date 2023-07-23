Медиа-форум в Шуше — какой оказалась реакция Пашиняна?

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Глобальный медиа-форум в Шуше, судя по всему, произвёл неизгладимое впечатление на политическую тусовку по ту сторону линии соприкосновения и условной границы. «Не заметить» общения президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями более 120 СМИ из 50 стран мира не получилось. Внимание и резонанс оказались слишком сильными. Промолчать и «проглотить пилюлю» не хватило ума и выдержки. Сначала армянские «политтехнологи» выдали на-гора карикатурное «обращение журналистов Нагорного Карабаха». Потом, видимо, поняли, что это «обращение» мировое медиа-сообщество мира в лучшем для его авторов случае просто проигнорирует.

Но теперь выясняется, что общение президента Азербайджана со столь широкой медиа-аудиторией, включая ведущие СМИ многих стран, не на шутку вывело из равновесия… Никола Пашиняна. Причем главу правительства Армении, пардон, «бомбануло» настолько сильно, что он решил немедленно ответить и тоже пообщаться с журналистами.

Но, похоже, «шашлычный варчапет» не учел, что зависть — плохое чувство, а эмоции — не лучший советчик. Как оперативно сообщает газета «Айкакан жаманак», которую редактирует супруга Никола Пашиняна – Анна Акопян, уже во вторник, 25 июля, Никол Воваевич собирает свою «большую пресс-конференцию». На неё планируется пригласить представители 50 средств массовой информации — «хоть в чем-то дотянуть до 50». Правда, между 50 СМИ, включая медиа самой Армении и армянские издания зарубежных стран типа американского The California Courier (редактор — Арут Сасунян) или французской Nouvelles d’Armenie, и 120 СМИ из 50 стран, включая TRT World, ТАСС и «Аль-Джазира».

Но воздержимся от ироничных шпилек, понимает ли Никол Пашинян разницу между «50 СМИ» и «120 СМИ из 50 стран». Не станем уточнять, отдают ли себе отчёт на Баграмяна 26, что такая разница в приглашенной аудитории – это верный показатель, насколько не совпадает интерес мировой общественности и медиа-сообщества к Азербайджану и Армении. Тем более не станем сыпать соль на раны и интересоваться, может ли Никол Пашинян собрать «пишущую братию» по такому адресу, чтобы его можно было сравнить с проведением глобального медиа форума в Шуше. Цену собственных пьяных танцулек на Джыдыр-дюзю Никол Воваевич, похоже, по настоящему начинает понимать только теперь. Спросим о другом. Пашиняну ведь надо будет ещё и выйти к микрофону и не опозориться при этом. У мировой медиа-аудитории будет сколько угодно возможностей сравнить отточенные формулировки и беседу на нескольких языках президента Азербайджана с пашиняновскими «эээ», «ааа», «ммм» и «спотыканием» на каждой фразе. А еще недавнему вожаку ереванских «погосов» надо будет «иметь что сказать». То есть не нести ахинею, не говорить глупостей, не пытаться ставить все с ног на голову и самое главное — и самое сложное! — не превратить все медиа-шоу в демонстрацию собственной недоговороспособности. До последнего времени Пашиняну избежать такого позора ни разу не удавалось. Ни на пресс-конференциях, ни в парламенте.

Но он, похоже, готов повторить. Так что запасаемся попкорном.

Отдел политики Minval.az