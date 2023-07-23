Самвел Бабаян призвал сепаратистов «спуститься на землю» |
В Украине задержали хакера, атаковавшего госучреждения Азербайджана |
Зеленский поблагодарил Азербайджан за гумпомощь (видео) |
Алиев об открытии IRNA Azeri: Лучший способ – это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане |
В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно |
Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Главное Мир

WP: Разминирование Украины займет 757 лет

WP: Разминирование Украины займет 757 лет

Полное разминирование Украины займет 757 лет, если его будут выполнять 500 саперных команд. Такие подсчеты произвели аналитики The Washington Post.

Согласно произведенным подсчетам, разминирование необходимо произвести на территории 107 тыс. кв. км или 30% территории Украины.

При этом за день один сапер вручную может разминировать только несколько квадратных метров территории. Дополнительным препятствием для саперных работ является весенний период, когда происходит подтопление территорий.

«По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины, стоимость которого составляет от 2 до 8 долларов за квадратный метр, в ближайшие 10 лет уйдет $37,4 млрд миллиарда долларов», — пишет издание.

По данным Госдепа США, на проведение саперных работ на Украине Вашингтон уже выделил свыше $95 млн.

Теги:
Из этой рубрики
WP: Разминирование Украины займет 757 лет
Мир

WP: Разминирование Украины займет 757 лет

2023/07/23, 00:59
В Польше начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard
Мир

В Польше начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard

2023/07/23, 00:42
В Украине задержали хакера, атаковавшего госучреждения Азербайджана
Мир

В Украине задержали хакера, атаковавшего госучреждения Азербайджана

2023/07/23, 00:12
Зеленский анонсировал заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке
Мир

Зеленский анонсировал заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке

2023/07/22, 23:29
Швеция направит более 500 миллионов евро на восстановление Украины
Мир

Швеция направит более 500 миллионов евро на восстановление Украины

2023/07/22, 23:03
ОИС проведет экстренное заседание для противодействия проявлениям исламофобии
Мир

ОИС проведет экстренное заседание для противодействия проявлениям исламофобии

2023/07/22, 22:47
Фидан и Абдоллахиян обсудили ответные меры из-за осквернения Корана
Мир

Фидан и Абдоллахиян обсудили ответные меры из-за осквернения Корана

2023/07/22, 21:58
В Иерусалиме у Кнессета проходит многотысячная акция протеста против судебной реформ
Мир

В Иерусалиме у Кнессета проходит многотысячная акция протеста против судебной реформ

2023/07/22, 21:56
Зеленский рассказал, какого оружия не хватает ВСУ
Мир

Зеленский рассказал, какого оружия не хватает ВСУ

2023/07/22, 20:45