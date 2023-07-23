WP: Разминирование Украины займет 757 лет

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Полное разминирование Украины займет 757 лет, если его будут выполнять 500 саперных команд. Такие подсчеты произвели аналитики The Washington Post.

Согласно произведенным подсчетам, разминирование необходимо произвести на территории 107 тыс. кв. км или 30% территории Украины.

При этом за день один сапер вручную может разминировать только несколько квадратных метров территории. Дополнительным препятствием для саперных работ является весенний период, когда происходит подтопление территорий.

«По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины, стоимость которого составляет от 2 до 8 долларов за квадратный метр, в ближайшие 10 лет уйдет $37,4 млрд миллиарда долларов», — пишет издание.

По данным Госдепа США, на проведение саперных работ на Украине Вашингтон уже выделил свыше $95 млн.